Biasin: “Lukaku continua a chiamare l’Inter. Non l’agente, proprio lui. E’ certo che…”

Fabrizio Biasin, intervenuto a Telelombardia, ha parlato del possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku. L'attaccante spinge

"Lukaku continua a telefonare ai dirigenti dell'Inter. E li chiama in prima persona, questo è significativo. Non è Pastorello che chiama, chiama direttamente Lukaku. Questo fa capire che il rapporto con il suo agente non è al massimo. Lukaku fa sentire la sua voce circa la sua volontà. Volontà che si deve scontrare con la realtà. E' certo che Lukaku l'anno prossimo non giocherà nel Chelsea ma non è detto che giochi nell'Inter. E' Lukaku che vuole tornare a tutti i costi, l'Inter valuta solo determinate condizioni. E l'agente vuole spostarlo in Inghilterra o comunque dove sono disposti a pagare il Chelsea. Ed è più facile che prevalga l'agente, visto che di mezzo ci sono i soldi".