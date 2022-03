Biasin: “Lukaku-Inter? Mai dire 0 chance, ma è difficile. Bisogna capire se Marotta…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dei rumors sul possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: ecco la situazione

In diretta sul profilo Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dei rumors su Romelu Lukaku in chiave Inter: “Lukaku? Le possibilità che torni all’Inter l’anno prossimo sono vicine allo 0. Non si può mai dire zero, siamo abituati a tutto, ma quello che probabilmente è un desiderio del giocatore soprattutto, è irrealizzabile per tanti motivi. Il primo è economico, lo hanno pagato 115 milioni. Si potrebbe ipotizzare un prestito magari biennale, ma sarebbe comunque difficile. E bisogna comunque capire se nelle idee di Marotta e Ausilio c'è quella di riportarlo a Milano, non sono così convinto che lo rivorrebbero ecco. Per me non ci stanno pensando ad Appiano Gentile”.