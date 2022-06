Biasin: “Lukaku ha detto sì al taglio del 50%. Dybala? Inter ha offerto il top. Bremer…”

Dal summit entourage Lukaku-Inter alle novità su Paulo Dybala e Gleison Bremer. Ecco le novità di mercato di Fabrizio Biasin

Dal summit entourage Lukaku-Inter alle novità su Paulo Dybala e Gleison Bremer. Ecco le novità di mercato di Fabrizio Biasin, noto giornalista, in diretta su Twitch: “Lukaku? Situazione abbastanza semplice, non ci sono grossi sviluppi. Il famoso incontro tra l’avvocato rappresentante di Lukaku e l’Inter c’è stato, non è che hanno parlato molto. Lui è disponibile a ridursi l’ingaggio del 50%, è vero e clamoroso. Impressionante questo. Ora tutto si sposta a Londra. L’Inter non tocca palla in questa trattativa, spera e aspetta. Lukaku deve convincere il Chelsea a farlo partire in prestito. Una cosa difficilissima, ci sono oltre 100 milioni in ballo. Le possibilità restano molto, molto poche. Il punto di partenza è interessante, lui vuole a tutti i costi tornare a Milano e vuole forzare la mano col Chelsea. Mai vista una cosa del genere, ma non mi illudo: difficilmente si concretizzerà. Se poi riusciranno, la cosa mi impressionerà molto. L’Inter non tratta col Chelsea, è Lukaku che parla coi Blues e vuole convincere il club a farlo partire in prestito.