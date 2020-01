Biasin: “Inter, Conte è un grande e vi dico perché”. Poi dà una notizia di mercato favolosa

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin elogia il lavoro di Antonio Conte nel girone d’andata della Serie A. L’Inter ha messo insieme 46 punti e il giornalista sottolinea i grandi meriti dell’allenatore nerazzurro. In questi giorni, però, a tenere banco in viale della Liberazione è anche e soprattutto il mercato. Secondo Biasin, Christian Eriksen è a un passo dall’Inter. Ecco le sue parole:

“L’Inter ha messo insieme 46 punti. È seconda. Eppure non va bene. “Conte ha sofferto troppo con l’Atalanta”. Ha sofferto sì, è vero, ma oggi con l’Atalanta soffrirebbe pure il Liverpool. In troppi si fissano sulle singole partite e non guardano l’insieme. La grandezza di Conte è riuscire a fare risultato anche quando soffre come una bestia. E infatti ha 46 punti. E una fase difensiva eccellente. Il gioco è tristanzuolo? Pazienza, alla massa interessa aprire la bacheca, soprattutto dopo tanti anni di astinenza, il resto son fronzoli. (I nerazzurri sono a un passo da Eriksen. L’accordo con il giocatore è di 7 milioni per 4 anni, con il Tottenham si ragiona per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Non è “tutto fatto” ma non siamo neppure alla fase del “eccoci qui, parliamone”. A sinistra? Spinazzola è vicino, lo scambio con Politano… pure)“.

(Fonte: TMW)