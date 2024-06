Intervenuto come ospite a Iotifointer.it, Fabrizio Biasin ha commentato la nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter

"Quella di Marotta presidente è una scelta logica e intelligente, perché si sceglie un profilo nerazzurro che possa dare continuità e lavorare a un progetto che è iniziato qualche anno fa. Oaktree poteva mettere un suo uomo, ma ha compreso che la continuità aveva tanto senso. Marotta infatti non è solo il presidente dell'Inter, ma continuerà ad avere il ruolo di amministratore delegato sport. Nel suo caso la meritocrazia ha un senso. E' un'ottima notizia per i tifosi dell'Inter. Marotta non avrebbe accettato se il suo fosse stato un ruolo ad interim".