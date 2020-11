Biasin: “Ecco la puttanata di mercato. Ricordatevi sempre che…”

La pausa per le Nazionali ha fatto tornare in auge le voci di mercato. Ma stavolta i tifosi devono arrivare preparati alla sessione di gennaio. Una sessione povera, ancora più povera di quella estiva.

Avverte tutti Fabrizio Biasin, che invita a non farsi illusioni su fantomatici colpi di mercato.

“Durante la Sosta torna ad abbondare una fattispecie molto cara a tutti noi: la PUTTANATA di mercato. Ecco, quando sentite “a gennaio la squadra X comprerà Tizio per 30 milioni” ricordatevi che la gran parte dei club di serie A non ha ancora pagato gli stipendi. Non ce n’è soldi”, sottolinea Biasin.