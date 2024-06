Così il giornalista: "L'Inter, che non ha soldi da buttare, non spende 15,5 milioni di euro per un secondo portiere"

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha risposto così in merito alla considerazione dell'Inter nei confronti di Josep Martinez: "Se lo vedono come il futuro titolare? Sì e lo dico banalmente per una questione economica: l'Inter, che non ha soldi da buttare, non spende 15,5 milioni di euro per un secondo portiere. Se riprenderei Skriniar? No: sarebbe impossibile riproporre un tuo ex capitano in un ambiente che lui ha rifiutato".