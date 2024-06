C’è il nome di Josep Martinez ora in pole per la porta dell’Inter, per il ruolo di secondo di Sommer. I dirigenti nerazzurri guardano al presente, ma soprattutto al futuro vista la carta d’identità dello svizzero. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul portiere del Genoa: “Se prima c’era un ventaglio di possibilità, adesso c’è un favorito in cima alla lista dei desideri. Il ruolo è quello di secondo portiere dell’Inter, alle spalle del titolare Sommer, e in pole position c’è lo spagnolo Josep Martinez. Da uno all’altro (con ruoli ben diversi), proprio nel giorno in cui Lautaro ha compiuto il passo decisivo per il rinnovo del contratto.