In collegamento con Telelombardia, Paolo Bonolis ha fatto alcune considerazioni sull'eliminazione dell'Italia dall'Europeo in Germania

In collegamento con Telelombardia, Paolo Bonolis ha fatto alcune considerazioni sull'eliminazione dell'Italia dall'Europeo in Germania:

"Via Spalletti? Non so cosa deciderà ora la Federazione, fatto sta che abbiamo giocato un Europeo abbastanza imbarazzante. Basti considerare che abbiamo cambiato tre moduli in quattro partite, quando in manifestazioni del genere bisognerebbe avere un gioco ben preciso".