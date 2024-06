Stefano Borghi, commentatore, ha parlato così di chi potrebbe prendere l'Inter per sostituire Hakan Calhanoglu in caso di addio

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, commentatore, ha parlato così di chi potrebbe prendere l'Inter per sostituire Hakan Calhanoglu in caso di addio: "E' una domanda difficile, è stato uno dei motivi per i quali l'Inter ha brutalizzato l'ultimo campionato. E' difficilissimo sostituirlo, un giocatore così con questi valori e con queste caratteristiche non lo compri: si può pensare se meglio prendere un posizionale oppure un regista puro, ma sarebbe una partenza complicatissima da assorbire. Zubimendi mi piace tantissimo, avrebbe le caratteristiche per poterlo fare: è un regista ma di sostanza, è un leader naturale. C'è il problema dell'adattamento perché i registi spagnoli nel calcio italiano trovano difficoltà in più".