Risparmio di 12 mln

Cifre di alto livello per un calciatore che ha compiuto 30 anni a febbraio, ma che d’altro canto ricopre un ruolo molto importante nella rosa di Simone Inzaghi. Ma non è finita qui: l’addio di Calhanoglu libererebbe ulteriore spazio a bilancio per il 2024/25, in particolare considerando che verrebbe meno uno degli stipendi più pesanti della rosa.