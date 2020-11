Borussia Mönchengladbach-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Archiviata la gara di campionato contro il Sassuolo che ha visto una bella e convincente vittoria dei nerazzurri, per l’Inter è tempo di tornare a pensare alla Champions League. Domani sera la formazione di Antonio Conte si giocherà la qualificazione alla fase finale del torneo, e lo farà in Germania, dove l’unico risultato per poter ancora sperare nella qualificazione è la vittoria. Il tecnico interista recupera Brozovic e nella gara di domani sera dovrebbe tornare dal primo minuto Romelu Lukaku, a riposo nella vittoria di Reggio Emilia. L’allenatore dell’Inter risponderà come di consueto alle domande dei giornalisti collegati con il quartier generale dell’Inter alle ore 14.00