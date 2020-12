Inter, Branca: “Ci provammo per Hamsik. Lavezzi? Ecco la verità. Triplete complicato, devono…”

Intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, l’ex ds dell’Inter, Marco Branca, ha svelato alcuni retroscena di mercato. “Probabilmente ci abbiamo provato più per Hamsik per un periodo però, le voci su Lavezzi erano solo tali. Su Hamsik capimmo quasi subito che l’attaccamento del giocatore al Napoli era veramente grandissimo, quindi dopo un po’ abbiamo lasciato stare. Potevamo prenderlo prima? Può anche darsi. Non ci sono tanti giocatori come Hamsik ma abbastanza, poi ovviamente conta aver dato risultati ai tifosi con il club”.

“Il Triplete? Farlo è complicato, devono incastrarsi milioni di cose. Però è sempre possibilissimo: tutti i record fatti sono sempre battuti o eguagliati da altri. Si tratta di questione di tempo. Inter-Napoli? Come Borg vs McEnroe. Direi che l’Inter, da quello che ho visto negli ultimi tempi, soffre un po’ le squadre tecniche che hanno superiorità a centrocampo. Se si troverà una soluzione a riguardo potrebbe essere una gara combattuta”.

(tuttonapoli.net)