Via Skriniar, Inter dritta su Bremer: il Toro chiede 50 milioni. E se parte De Vrij…

Il difensore del Torino è il primo nome sulla lista dell'Inter qualora davvero partisse Skriniar, anche Milenkovic nel mirino dei nerazzurri

Andrea Della Sala

Skriniar sembra sempre più vicino all'addio. L'Inter attende un rilancio del Psg che non tarderà ad arrivare vista l'offerta da 7,7 milioni per 5 anni al giocatore. Per questo i club nerazzurro sta cercando un sostituto e, come noto, il primo nome sulla lista è quello di Bremer del Torino.

"Con il giocatore c’è un dialogo a distanza che va avanti almeno da gennaio, fin da quando doveva ancora rinnovare il contratto con il club granata. Bremer ha già detto sì: è entusiasta dell’idea di giocare con l’Inter, non ha discusso con i nerazzurri i dettagli del contratto ma non sarebbe certo quello il problema. La quotazione che i granata fanno del difensore è molto importante: 50 milioni di euro. Su Bremer va registrato qualche movimento del Milan, ma pure sondaggi interessanti dalla Premier. L’Inter ora non può sedersi al tavolo con Cairo. Lo farà non appena avrà in mano l’assegno per Skriniar. Marotta e Ausilio proveranno ad abbassare la richiesta del Torino inserendo contropartite tecniche. In questo senso non vanno esclusi a priori i nomi di Pinamonti, Gagliardini e Sebastiano Esposito, da capire l’eventuale gradimento di Juric", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Dall’altra parte del tavolo c’è Milenkovic. Qui la situazione è molto più fluida. Qui c’è un prezzo più o meno fissato, l’Inter conosce le condizioni, con 15 milioni il serbo saluta Firenze: è la promessa ottenuta dal patron Commisso un anno fa, in sede di rinnovo. Il cash fa comodo a tutti, attenzione alle contropartite anche qui allora. Anche ai viola è stato accostato il nome di Pinamonti, ma qualche ragionamento si può sviluppare intorno al nome di Sensi, che già in passato è stato accostato alla Fiorentina. Milenkovic è per caratteristiche il giocatore che più assomiglia a Skriniar. Ed è un pallino dei dirigenti dell’Inter: con Ramadani c’è già stato un colloquio. In nerazzurro potrebbero arrivare sia Bremer sia Milenkovic. Ma a quel punto vorrebbe dire che la società, oltre a Skriniar, avrà piazzato anche De Vrij", sottolinea il giornale.