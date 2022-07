Bremer, Inter convinta: il sì a 30 mln più un giovane. Casadei? Alle condizioni di Marotta

Una volta ceduto Skriniar, per il quale l'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo col Psg, l'Inter si getterà su Bremer . Per il brasiliano la trattativa è già stata intavolata e si conta di chiudere non appena sarà uscito lo slovacco.

"Il brasiliano non va considerato il vice Skriniar, infatti, ma il suo acquisto è per forza di cose collegato alla cessione dello slovacco, senza il cui incasso sarebbe impossibile tentare l’affondo con il Torino. Tra il club granata e i nerazzurri ci sono già stati almeno due incontri. Il terzo, atteso la prossima settimana, è in agenda tra i vertici delle due società. Da capire se sarà quello risolutivo. Il Torino non si è mai mosso dalla valutazione complessiva di 50 milioni per il suo difensore. L’Inter è convinta di chiudere a quota 30, magari con l’aiuto dell’inserimento di una contropartita: il nome individuato è quello di Casadei, centrocampista della Primavera nerazzurra campione d’Italia, che però Marotta e Ausilio vorrebbero cedere in prestito oppure a titolo definitivo ma mantenendo un diritto di riacquisto", spiega La Gazzetta dello Sport.