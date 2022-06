SM – Bremer viaggia forte verso l’Inter. Già una bozza di contratto

Il centrale brasiliano è pronto a sposare il progetto nerazzurro per il salto di qualità definitivo

Gleison Bremer sarà con ogni probabilità il primo rinforzo dell'Inter per la difesa del prossimo anno. Il centrale finora al Torino è pronto a trasferirsi in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi, come ribadito in questi minuti anche da Sport Mediaset.