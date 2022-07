CorSera – Bremer, oggi nuovo incontro con l’Inter. Juve pronta a presentare l’offerta

Continuano le trattative per il difensore del Torino conteso da Inter e Juve. Oggi altra giornata importante per l'affare

Sarà oggi, martedì 19 luglio, la giornata decisiva per il futuro di Gleison Bremer. Il difensore del Torino è sempre conteso tra Juventus e Inter. Dopo l’incontro di ieri sera, i nerazzurri potrebbero cercare un nuovo incontro nella giornata di oggi per rimodulare l’offerta, modificandola più nella forma che nella sostanza, per andare incontro alle esigenze dei granata. Nel frattempo, la Juventus non starà a guardare: i bianconeri sono pronti a formalizzare la propria offerta per il brasiliano. L’Inter non vuole mollare la presa, mentre la Juve dalla sua ha una forza economica maggiore. La palla passerà al Torino, che valuterà l’offerta più convincente, mentre il giocatore è disposto ad accettare entrambe le destinazioni.