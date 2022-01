Bremer, rinnovo col Torino e poi cessione? Inter in pole, ecco la valutazione

Il difensore è vicino al prolungamento del suo contratto ma in estate l'addio sembra inevitabile

Ciò, però, non vuol dire per forza che il difensore rimarrà in granata fino al 2025. Anzi. E' sicuramente un atto di riconoscenza che dà peso alle richieste del Torino in fase di trattativa con altri club. Spiega TuttoSport: "Bremer è nel mirino di Inter (davanti a tutti per ora, ma ancora senza certezze per l’estate), Milan, Juve e Napoli, nonché di un manipolo di club inglesi (i migliori, grossomodo) e di 3 società tra Germania e Spagna. Cairo lo valuta non meno di 30 milioni. Realisticamente, già oggi la sua quotazione oscilla intorno ai 25. In futuro vedremo gli effetti dell’asta sul mercato: in estate la sua cessione si rivelerà quasi certamente inevitabile (anche perché i club candidati già gli prospettano partite in Champions, i vertici della classifica e almeno il doppio di quanto prenderebbe restando in granata). Insomma, un rinnovo oggi in attesa di offerte a peso d’oro domani".