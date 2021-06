Sky – Brozovic priorità Inter. Per Inzaghi è fondamentale: al rientro via al rinnovo

Il centrocampista dell'Inter sarà ancora protagonista con la maglia nerazzurra agli ordini del nuovo tecnico

Tra le priorità dell'Inter c'è quella di sistemare la questione Brozovic . Il centrocampista dell'Inter ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è stato uno dei giocatori fondamentali della squadra di Conte che ha vinto lo scudetto.

L'arrivo di Inzaghi ha messo in dubbio la sua posizione, ma il nuovo tecnico ha voluto ribadire fin dal primo giorno la centralità di Brozovic nella sua Inter. Per questo motivo quando rientrerà in Italia dopo le vacanze a seguito dell'uscita della Croazia dall'Europeo, il centrocampista parlerà del rinnovo del contratto con la dirigenza nerazzurra.