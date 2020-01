Bucchioni: “Eriksen-Inter nelle prossime ore: lui ha già la testa lì. E fonti dicono che…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha spiegato la situazione legata a Christian Eriksen, sempre più vicino all’Inter: “Non possiamo ancora dire che è già un giocatore nerazzurro, ma siamo ai dettagli. Ieri c’è stato un vertice a Milano fra il manager del danese, Martin Schoots, e l’Inter per mettere a fuoco tutti i dettagli dell’operazione. Si è lavorato su due fronti, il contratto di Eriksen e l’accordo con il Tottenham. Con il giocatore l’intesa in pratica c’era già, dalla base di nove milioni l’anno fino al 2024, si è lavorato sui vari bonus che in sostanza dovrebbero portare il contratto a circa dieci milioni.

Schoots si è fatto carico anche di lavorare per arrivare in tempi rapidi ad avere anche all’ok del Tottenham. Mercoledì a Londra le parti si erano lasciate con gli inglesi arroccati a 20 milioni di indennizzo per liberare il ragazzo a gennaio, l’Inter che non si voleva muovere da quindici. Non potevano essere cinque milioni a far saltare un’intesa che fa felici tutti. Ieri Zhang ha allargato la borsa, si lavora sui 17,5 milioni e il Tottenham ha capito che a questo punto conviene accettare. Fra l’altro, secondo fonti inglesi, il giocatore ha già avuto l’ok all’addio di Mourinho che sa perfettamente quanto sia inutile trattenere qualcuno controvoglia. Eriksen ha già la testa all’Inter, la strada è segnata. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. A sancire il tutto ieri sera una cena fra Marotta e Schoots”, conclude.