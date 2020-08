Bucchioni: “Inter, appena finisce l’Europa League può chiudersi una grossa cessione”

Mercato messo in stand by. Prima, c’è una Europa League da giocare e da onorare fino in fondo, soprattutto ora che mancano, teoricamente, solo due partite. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, accenna al futuro del mercato nerazzurro.

“Tottenham vuole Skriniar e l’operazione si può fare appena finita l’Europa League. Nel mirino Emerson Palmieri per la fascia sinistra, ma il Chelsea per ora spara grosso”.

MILENKOVIC

“C’è il Milan. Pioli insiste per Milenkovic e Fali Ramadani con il procuratore del ragazzo stanno lavorando. La Fiorentina però è stata chiara, vuole solo cash e una cifra sui 50 milioni. Trattando e ragionando sui bonus forse si può tornare attorno ai 40 di qualche mese fa, ma nessuna contropartita. Fra l’altro la conferma di Iachini ha raffreddato l’idea Paquetà che si esprime meglio da trequartista. E se Milenkovic non volesse rinnovare? La Fiorentina fa sapere di non avere problemi, se nessuno paga certe cifre l’idea di portare a scadenza il ragazzo nel 2022 non spaventa affatto. La linea Rocco è durissima e Iachini ha chiesto la conferma dei suoi tre difensori Milenkovic (appunto), Pezzella (che rinnoverà) e Caceres (che resta).”