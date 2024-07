Il club nerazzurro ha chiuso il suo rapporto con l'ex bianconero a fine contratto e non sta pensando di richiamarlo dopo l'infortunio dell'esterno canadese in Nazionale

La notizia è di oggi. Buchanan si è rotto la tibia durante un allenamento con il Canada e l'Inter molto probabilmente lo perderà per 4-5 mesi. Con il calciatore nerazzurro si pensa ad un possibile ritorno sul mercato da parte del club nerazzurro. L'esterno era arrivato a gennaio 2024 dal Brugge per rinforzare la rosa di Inzaghi e il club contava sul suo apporto nella prossima stagione. Perso, almeno per la prima parte della stagione, il calciatore canadese, i dirigenti nerazzurri dovranno decidere sul da farsi.

Ma in nessun modo stanno pensando di richiamare Cuadrado. Il calciatore colombiano, che ieri ha concluso la sua avventura a Milano dopo un anno caratterizzato dagli infortuni, non verrà ricontattato come sostituto di Buchanan perché non darebbe le giuste garanzie.