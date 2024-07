«Come ci concentreremo ora sul Venezuela? Buchanan sarebbe il primo a dire: "Ragazzi, fatelo per me, concentratevi sul gioco, siamo arrivati a questo punto e vogliamo continuare ad andare avanti". Ci darà una motivazione in più andare avanti nella competizione per il nostro compagno, perché sappiamo che avrebbe giocato sicuramente tanti minuti in questa partita e chiunque giocherà in questo torneo lo farà idealmente anche per lui. Abbiamo una motivazione in più per vincere perché lui ci guarderà dalla tv o dallo stadio e cercheremo di renderlo orgoglioso. Lui è una parte importante di questo gruppo, non solo adesso, ma anche negli anni passati e sarà una parte importante della Nazionale anche in futuro. Ma ora vogliamo assicurarci che vada tutto bene, che si prendano di cura di lui al meglio e poi diremo 'Andiamo là fuori e vinciamo anche per lui'», ha aggiunto.