L'Inter dovrà cambiare obiettivo per la difesa: Alessandro Buongiorno ha scelto di mantenere la parola data ad Antonio Conte, e nei prossimi giorni diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Niente da fare per i nerazzurri, che hanno provato ad inserirsi all'ultimo per il difensore del Torino. La Stampa svela anche quella che sarebbe stata l'offerta della dirigenza interista: "L'effetto Conte e una parola data. Alessandro Buongiorno, la prossima settimana, si legherà al Napoli per cinque stagioni per buona pace di chi, l'Inter, ha provato a spezzare il filo di un discorso serio come raramente in passato".