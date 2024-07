Il difensore del Verona è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter che tratta con il club scaligero per il suo arrivo

Dopo l'infortunio di Buchanan , l'Inter è tornata sul mercato per sostituire il canadese che starà fuori dal campo fino a dicembre. Tra i possibili obiettivi dell'Inter c'è il laterale del Verona Cabal, adattabile sia da braccetto che da quinto.

"Inter e Verona hanno ripreso i contatti per il passaggio in maglia nerazzurra di Juan Cabal. Il difensore centrale - può giocare anche da terzino sinistro - piace molto al club campione d'Italia, che ne sta parlando con il presidente Maurizio Setti. Il Verona valuta il cartellino del colombiano 10 milioni di euro, ma ha aperto anche alla formula del prestito con obbligo di riscatto. I contatti con l’entourage del 23enne vanno avanti da giorni, le parti sono al lavoro per trovare un accordo", scrive Repubblica.