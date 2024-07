Mario Hermoso non è un nome nuovo per l'Inter, visto che la dirigenza sta discutendo con Oaktree per tentare di convincere la proprietà a dare il sì per affondare il colpo. Nelle ultime ore è uscito anche il nome di Ricardo Rodriguez, attualmente anche lui svincolato, proprio come Hermoso, dopo l'esperienza al Torino.

Queste due sono le opportunità a costo zero ma entrambe non convincono appieno. "Perché non si può dimenticare l’indirizzo che la nuova proprietà, Oaktree, ha segnalato ai dirigenti, ovvero quello di ringiovanire anche a costo di lasciare per strada qualche occasione di mercato. Rodriguez si accontenterebbe di un contratto di una sola stagione ed è un giocatore pronto all’uso: questo stuzzica, ma fino a un certo punto. Più futuribile sarebbe Hermoso, 29 anni appena compiuti, che però ha chiesto un ingaggio da 4 milioni. E fin qui, non sarebbe un problema. L’Inter però non vorrebbe legarsi le mani a lungo: il difensore vuole un triennale e da questa posizione non si muove, i nerazzurri sono fermi a due. La situazione non sembra di facile risoluzione".