Sky – Pinamonti, accordo Inter-Monza: ma difficile lui dia l’ok domani perché…

Continua fortissimo il pressing del Monza di Berlusconi e Galliani per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l'intenzione del club brianzolo è quella di chiudere nella giornata di domani per il centravanti con l'Inter: c'è un accordo di massima tra i due club ma il giocatore ha anche altre soluzioni come Fiorentina e Atalanta. Non è certo dunque che il giocatore domani possa dare il suo ok definitivo.