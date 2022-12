Calendario Inter, gennaio al caldo. Filotto possibile dopo il bivio col Napoli

A cominciare dallo scontro diretto col Napoli in programma subito dopo la sosta, il 4 gennaio. Ma non solo. Perché, dopo la sfida del Meazza, gli impegni dei nerazzurri saranno tutti in discesa. Almeno sulla carta, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina: " Napoli , bivio alla prima curva: l’ Inter affida al 4 gennaio le speranze di rimonta. Dopo c’è un gennaio al caldo (con Monza , Verona , Empoli , Cremonese )".

Un passaggio cruciale della stagione, nel quale sarà importante gestire al meglio le energie fisiche e mentali. Non soltanto in ottica campionato, per l'inizio di una rincorsa che in ogni caso sarà lunga ed estenuante, ma anche perché il 18 gennaio è in programma per i nerazzurri un'altra tappa segnata in rosso. In Arabia Saudita, infatti, la squadra di Simone Inzaghi contenderà la Supercoppa italiana al Milan di Stefano Pioli.