Così il giornalista: "Ieri sono arrivati allarmi da Germania e Turchia che fanno pensare che non sia proprio una cosa campata per aria"

Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così delle voci di mercato riguardanti Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco: "Ho fatto le mie verifiche e ad oggi e in questo momento non esiste nessun fax o telefonata del Bayern Monaco all'Inter per Calhanoglu. E' anche vero che nella giornata di ieri sono arrivati allarmi da Germania e Turchia che fanno pensare che non sia proprio una cosa campata per aria. Ad oggi nessuno ha chiamato l'Inter".