SM – Conferme sull’interesse Bayern per Calhanoglu: cosa filtra dall’Inter

Riflettori accesi da circa 24 ore su Hakan Calhanoglu. Il turco, che ha rinnovato il suo contratto con l'Inter l'anno scorso fino al 2027, è reduce da un'ulteriore stagione da protagonista in maglia nerazzurra ed è grande riferimento per Simone Inzaghi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate anche all'estero, tanto da portare il Bayern Monaco a fare serie considerazioni sul suo conto.