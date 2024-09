Al termine di Manchester City-Inter, Hakan Calhanoglu ha commentato la gara ai microfoni di Prime Video. Questo le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Tutti erano contenti, ci siamo divertiti a giocare contro una squadra fortissima. Sicuramente abbiamo avuto qualche occasione per vincere, con giusto coraggio e sacrificio abbiamo fatto vedere che contro una grande squadra possiamo giocare bene, uscire da qui con un punto possiamo essere contenti. Vogliamo dimostrare che contro le big ci siamo, giocare qui non è facile. Abbiamo fatto vedere che giochiamo bene dal basso, entrambe saranno contente per un punto. Certo volevamo uscire con i tre punti, ma va bene. Il derby? Adesso mi rilasso perché bisogna recuperare energie, da domani ci penseremo".