Calhanoglu-Milan, rinnovo difficoltoso: Inter alla finestra, primi contatti già avvenuti

Completamente rinato sotto la gestione Pioli, Hakan Calhanoglu è diventato uno degli elementi cardine del Milan capolista in Serie A e ancora a punteggio pieno. Il centrocampista turco si è conquistato la stima di compagni, società e tifosi, ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 non lascia tranquillo l’ambiente rossonero. La trattativa per il rinnovo è già cominciata ma, secondo calciomercato.com, la prima richiesta delll’entourage del calciatore avrebbe spiazzato la dirigenza milanista: 7 milioni di euro a stagione.

Calhanoglu sta bene al Milan, la sua intenzione è quella di rimanere in rossonero, ma allo stesso tempo vuole che il suo valore venga adeguatamente riconosciuto. Il tempo stringe, e diversi club sono pronti ad approfittare di questa situazione di stallo.

INTER ALLA FINESTRA

Alla finestra ci sarebbe anche l’Inter, con cui un mese fa ci sono già stati i primi contatti esplorativi per conoscere lo stato dei fatti. Niente di concreto al momento, considerata la volontà del turco di rimanere al Milan, ma nel frattempo si attendono le prossime mosse della dirigenza rossonera: la distanza tra richiesta e offerta è ampia, in caso di rottura l’Inter potrebbe farsi avanti.