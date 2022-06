Ag Cambiaso: “L’Inter c’è, sensazioni positive ma strada lunga. Prestito? Decide Inzaghi”

Giovanni Bia, agente dell'esterno del Genoa, ha parlato del giocatore dopo aver incontrato l'Inter in sede

"Giocatore che piace all'Inter come a tantissime altre squadre. Inutile nascondersi, ne abbiamo parlato, ma da qua a dire che Cambiaso andrà all'Inter è molto lunga. Stiamo parlando di Cambiaso e di altri giocatori argentini di cui ho il mandato. Sensazioni positive, la strada è dura, stiamo iniziando parlare. Prenderlo e mandarlo in prestito? Prima va preso, poi vediamo cosa ne penserà Inzaghi, se lo lascerà all'Inter o no. Sono normali colloqui".