CdS – Cancelo contropartita per Lautaro? Idea subito scartata dall’Inter, ecco il motivo

Sembra definitivamente tramontata l’ipotesi di rivedere Joao Cancelo di nuovo con la maglia dell’Inter: l’esterno portoghese, secondo alcuni rumors di mercato, avrebbe potuto entrare all’interno dell’operazione Lautaro Martinez attraverso un giro di trattative che coinvolgeva Barcellona e Manchester City. Uno scenario che, secondo il Corriere dello Sport, difficilmente potrebbe concretizzarsi:

“Si era anche parlato di uno scambio, con il Manchester City, tra Semedo e Cancelo, con quest’ultimo da girare all’Inter, ma anche questa operazione sembra essersi impantanata. Del resto, gli inglesi hanno valutato Cancelo 65 milioni, quando, un anno fa, hanno ceduto Danilo alla Juventus. Significa che ora non potrebbe essere “mollato” per meno di 50 e che, girandolo all’Inter, il conguaglio economico si ridurrebbe drasticamente: scenario che, in viale della Liberazione non intendono prendere in considerazione, pur gradendo l’idea di rivedere il terzino portoghese alla Pinetina“.