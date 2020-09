Anche Candreva ai saluti: “Ho dato fino all’ultima goccia di sudore per l’Inter. Grazie”

Antonio Candreva lascia l’Inter e saluta tutti attraverso un post pubblicato su Instagram. Il giocatore nerazzurro saluta il club e i tifosi che lo hanno fatto sentire a casa per tanto tempo. “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”, ha scritto il centrocampista che andrà alla Samp.

Firmerà un contratto fino al 2024 e all’Inter andranno due mln e mezzo. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti ma anche per il calciatore che di recente ha perso il suo papà. Lo stesso anno che gli ha regalato una buona notizia, la compagna è in attesa del suo terzo figlio. Ora comincia una nuova avventura a Genova.