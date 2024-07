Carboni al Marsiglia? Dove giocherebbe nel modulo di De Zerbi

La pista che porterebbe il giocatore argentino in Francia è da tenere in considerazione visto il grande interesse di De Zerbi

Quale sarà il futuro di Valentin Carboni? L'argentino rientrerà tra il 7 e l'8 agosto dalle vacanze, dopo aver smaltito le fatiche di una stagione lunghissima, culminata con la vittoria della Copa America con l'Argentina. Poi, di concerto con l'Inter e il suo entourage, si deciderà il da farsi. La novità di giornata riguarda i dialoghi molto avanzati con il club nerazzurro per un prestito con diritto di riscatto. Il club francese è sulle tracce di Carboni, per volontà chiara di Roberto De Zerbi, che spera di averlo a disposizione per metterlo nel suo 4-2-3-1.