Valentin Carboni è uno dei talenti più interessanti del momento. L'Inter si gode la scelta fatta anni fa e aspetta di capire cosa fare per il futuro dell'argentino. Le richieste non mancheranno, ancora di più se in Coppa America sarà protagonista.

"Ora è arrivata anche la convocazione in Copa America, un premio non per tutti (Dybala ad esempio, con suo grande rammarico, è stato escluso). Marotta e Ausilio però al momento non intendono prendere decisioni definitive sul suo futuro: dopo aver respinto la proposta di 20 milioni presentata a gennaio dalla Fiorentina, attendono il percorso del ragazzo in coppa quest’estate. Poi si vedrà se sarà meglio monetizzare dalla sua cessione o puntare ancora su un’esperienza in prestito (dopo quella già avuta in Brianza con Palladino)", scrive il Corriere della Sera.