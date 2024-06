Così come non può passare inosservato l'altro segnale arrivato ieri sera dal calcio internazionale: i primi gol di Euro 2024 portano la firma di Wirtz e Musiala. Entrambi classe 2003, entrambi poco più che ventenni, entrambi già stelle assolute della Germania e protagonisti in squadre di vertice come Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, entrambi con più di 150 presenze tra i professionisti alle spalle nonostante la giovanissima età. Parliamo sicuramente di due calciatori fuori dalla media, ma anche dell'ennesima dimostrazione della differente politica sui talenti emergenti. Carboni, a 19 anni, conta 40 apparizioni tra i "grandi": Wirtz e Musiala, alla stessa età, ne avevano più di 80...

E qui si torna alla domanda posta qualche riga più su: un'offerta da 30 o più milioni di euro aiuterebbe sicuramente le casse del club, ma fino a che punto? O ancora: conviene davvero inserirlo in una trattativa per arrivare a un altro attaccante? Si parla di Gudmundsson, per esempio: un giocatore con 8 anni in più, reduce da una sola stagione convincente in Serie A. Siamo davvero sicuri che l'islandese possa dare di più rispetto a un talento in rampa di lancio come Carboni?