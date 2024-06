Nel 3-5-2 di Inzaghi Valentin Carboni difficilmente troverebbe una collocazione. Forse solo da seconda punta. In ogni caso non avrebbe la continuità che gli serve per continuare a crescere e maturare.

"Restando in nerazzurro insomma rischierebbe di perdere valore. La prima opzione sarebbe appunto quella di mandarlo di nuovo in prestito in una squadra che gli garantisca spazio e la giusta collocazione in campo. I club che hanno già mostrato un interesse però vorrebbero prenderlo a titolo definitivo. La Lazio, destinazione che il ragazzo avrebbe anche gradito, ha provato a giocare d’anticipo a inizio giugno. La Fiorentina a gennaio offrì invano 20 milioni, ma ora che proprio dal Monza è arrivato Palladino potrebbe rifarsi sotto. Il futuro di Vale andrà insomma deciso con calma e attenzione, al termine della Coppa America. Ma per una cessione definitiva dovrebbe arrivare una proposta superiore ai 40 milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.