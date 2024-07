Apertura al prestito, ma Gudmundsson...

"Facile immaginare, semmai, che il Marsiglia provi a prendersi comunque Carboni, ma in prestito. E l'Inter potrebbe anche dire di sì. Visto che l'alternativa ad una cessione definitiva, è proprio quella di un prestito, che permetta a Valentin di crescere e giocare con continuità. In questo senso, attenzione anche al Monza. Come già sottolineato in più occasioni, però, senza le risorse assicurate dalla cessione del giovane argentino, diventerebbe più complicato raggiungere Gudmundsson, che continua ad essere il grande obiettivo per l'attacco di Inzaghi".