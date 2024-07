La partenza di Pierre-Emerick Aubameyang (giocherà in Arabia Saudita, all'Al-Qadsiah, per un biennale da venti mln l'anno) sta facendo in modo che l'Olympique Marsiglia si concentri per regalare a De Zerbi il sostituto e quindi per ora la priorità è l'attaccante. In queste ore si sono intensificati i contatti per Greenwood, calciatore dello United che non piace troppo ai tifosi. Ma piace anche Hwang Hee-chan, di proprietà del Wolverhampton.