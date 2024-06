Il futuro di Valentin Carboni verrà deciso una volta terminata la Coppa America. Il giovane talento ha impressionato al Monza e convinto tutti con la Seleccion, le richieste per lui non mancano, ma non è escluso che possa anche rimanere all'Inter. Ma con quale ruolo?

"Nel 3-5-2 di Inzaghi, Carboni potrebbe adattarsi solo come seconda punta. Difficile immaginarlo come mezzala assaltatrice, per di più in una mediana già top che avrà pure Zielinski. La variante, utilizzata in alcuni spezzoni con Sanchez dietro a due punte, passa dal 3-4-1-2. Carboni infatti sa muoversi tra le linee, pur rimanendo un esterno offensivo che ama partire da destra per accentrarsi sul piede forte", scrive La Gazzetta dello Sport.