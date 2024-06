V. Carboni, investitura di Messi e vetrina nazionale: l’Inter fissa il prezzo

Vetrina nazionale per Valentin Carboni, di cui ha parlato anche Lionel Messi nelle scorse ore. "Ha un grande presente e futuro, dobbiamo approfittarne così come tanti ragazzi che arrivano con grande forza. Da quando siamo arrivati negli Stati Uniti si allena con noi. Io lo avevo giù visto in Under 20 ma è cresciuto tantissimo: è un giocatore diverso, molto più allenato e con una qualità strepitosa”, le parole di Messi.