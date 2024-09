Caressa: “Elogi all’Inter dopo il City? Parole da provinciali. Nessuno mi leva dalla testa…”

"Mi sembra un campionato di difficile interpretazione. Ma sarà una stagione pesantemente influenzata dalla Champions League e abbiamo visto subito che alcune squadre sono andate in difficoltà prima e dopo la Champions, che drena energie soprattutto nervose. E' stato per esempio il caso di Inter e Atalanta. Inter? Ho l'impressione che i trentenni dell'Inter abbiano già deciso qual è l'obiettivo, privilegiando l'Europa. So che la società è stata molto chiara a inizio stagione e anche Inzaghi ora. Ma non è una questione di scegliere, ma di mentalizzazione. La Champions porta via energie: è un problema di difficile soluzione in questa stagione. Attenzione: secondo me può portare via energie e può portare sorprese. Non sarà un campionato in cui ci sarà una squadra dominatrice".