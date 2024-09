Ieri dopo la partita Simone Inzaghi ha detto che hanno giocato contro una grandissima squadra dimostrando di essere a livello: vuol dire che non sa se vincerà la Champions, ma che sta là ed è una delle squadre che può lottare per vincerla. Le squadre non decidono l'obiettivo ma si mentalizzano: l'anno scorso era nettamente mentalizzata sullo scudetto, quest'anno sul salto di qualità in avanti a livello internazionale. Questa cosa quindi influenzerà l'andamento dell'Inter, come ha influito a Monza".