Dibattito a Radio Deejay tra Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa : il secondo chiede chi sia il giocatore più forte in Serie A in questo momento, dicendo: "Per me il più forte è Lautaro , è un grandissimo giocatore ed è il più forte".

Il direttore del Corriere dello Sport non è però d'accordo: "Io sono indeciso tra due. Per me Lautaro è il terzo, il primo è Dybala: è quello che mi piace di più e mi fa divertire. Il secondo è Lukaku. Calhanoglu è un gran giocatore ma non è il più forte del campionato. Però se dici Lautaro posso anche venirti dietro. Per me vincerà lo scudetto la squadra che ha i giocatori più vicini tra prime e seconde scelte, quindi l'Inter: ha giocatori come Taremi, Frattesi, Bisseck che sono di grande livello".