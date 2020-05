Carli: “Nainggolan? Parlare di rinnovo del prestito ora non ha senso. E’ dell’Inter e…”

A Skysport è stato intervistato Marcello Carli, il direttore sportivo del Cagliari. Il dirigente del club sardo ha parlato anche di Nainggolan.

Il giocatore è in prestito dall’Inter fino alla fine della stagione. Sul mercato in generale il dirigente ha detto: «Se si muove un giocatore importante il valore lo tirerai fuori sicuramente. Il problema sarà per i giocatori da 8-10 mln, dura che abbiano mercato nella prossima stagione. Tra procuratori e giocatori siamo andati sopra le righe, bisognerebbe diminuire la gestione».

A proposito del Ninja poi ha aggiunto: «Radja è un discorso fuori dagli schemi. Per noi lui era una vetrina per valorizzare tutto il resto. Eravamo convinti che i soldi dell’acquisto di Nainggolan li avremmo recuperati con la crescita dei giocatori che noi pensiamo forti dal mercato. Se lo fai, lo fai perché ci credi. Ma è chiaro che i nostri club adesso non possono spendere stipendi più alti perché sennò diventano difficilmente sostenibili. Credo che in questo momento parlare del rinnovo del prestito non ha senso. L’Inter è proprietaria del cartellino e ha altri due anni di contratto abbondanti, vediamo».

-I contratti con le scadenze al 30 giugno?

Su questo argomento qui siamo stati leggeri. Se giochi sfori. Al momento non abbiamo parlato con nessuno perché servirà una norma che serva per tutti. Non ci sarà? Se c’è una regola che dice che il prestito durerà fino a fine campionato, il suo lavoro con noi resterà fino a fine anno. Questa cosa va affrontata.

-Zenga?

Abbiamo un discorso particolare. Mandando via Maran abbiamo preso una decisione difficile. Zenga non ha potuto fare neanche una partita. Lui ha grande entusiasmo, sa che ha una grande possibilità. Se farà bene nelle prossime undici gare, come si spera, il problema dell’allenatore il Cagliari non ce l’ha. Vedo un allenatore entusiasta, carico, con idee, credo che ci darà una grande mano e credo che il prossimo anno ci sarà ancora lui in panchina.

