Ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Stella Rossa a San Siro in Champions

Ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Stella Rossa a San Siro in Champions:

"Sapevamo che avrebbero giocato chiusi, abbiamo lavorato bene, tenuto la palla e creato occasioni. Nel secondo tempo si sono aperti e abbiamo segnato. Dopo il derby abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, possiamo far bene in tutte le competizioni".