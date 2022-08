Pedullà – Casadei, Chelsea vicino ai 15 milioni. L’Inter userà la somma per Lukaku

"La valutazione Inter – come già anticipato – è di 15 milioni più bonus, ma c’è un altro dettaglio da tenere in considerazione. La somma verrebbe scalata dal diritto di riscatto per Romelu Lukaku all’interno di accordi tra i club che evidentemente vanno oltre il prestito secco di qualche settimana (8 milioni più altri 4 che scatterebbero in caso di conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri). Quindi, il matrimonio Lukaku-Inter è destinato a durare nel tempo e dalla cifra relativa al diritto di riscatto verrebbe scalato quanto i club concorderanno per Casadei. Siamo sulla strada di un accordo che deve essere ancora raggiunto, ma i prossimi giorni possono essere importanti. Gli altri club accostati a Casadei per il momento sono out", rivela Alfredo Pedullà..