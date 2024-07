"Lo avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare, ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio. Facciamo c…e, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza palle, senza niente. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare eppure in panchina avevamo un genio. Ovviamente il mister più di questo non poteva fare perché poi nella realtà quei mezzi giocatori che dicono che sono buoni, che dovrebbero venir fuori e, invece... Facciamo c…e".